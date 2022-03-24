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Більшість пожеж у зоні ЧАЕС локалізована, але горіння триває

Ольга Глущенко Четвер, 24 березня 2022, 04:55
ЧАЕС. ФОТО З FACEBOOK ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

Наразі більшість пожеж у Чорнобильській зоні відчуження локалізована, проте у невеликих зонах продовжується горіння.

Джерело: в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець в ефірі спільного телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "За останні два тижні було більше 30 пожеж зафіксовано. В останній тиждень було зафіксовано 5 додаткових пожеж. На сьогоднішній день більшість цих пожеж локалізовано. Залишаються невеликі зони, де продовжується горіння".

Деталі: За словами Стрільця, нині відсутні умови, які були би сприятливими для розповсюдження пожеж.

Стрілець також прокоментував повідомлення про підвищення рівня цезію.

"Всі підвищення відносні. Якщо, наприклад, учора рівень був трошки нижчий, а сьогодні - трошки вищий, то це не означає, що є якась загроза для здоров'я", - сказав в.о. міністра.

З посиланням на висновок науковців він зауважив, що наразі загрози для життя та здоров'я українців немає, адже концентрація цезію у повітрі не перевищує гранично допустимих норм.

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Що передувало: Раніше Україна повідомила МАГАТЕ про те, що в Зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС вирують лісові пожежі.

Теми: ЧорнобильАЕСпожежа
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