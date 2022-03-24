Большинство пожаров в зоне ЧАЭС локализовано, но горение продолжается

Большинство пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения локализованы, однако в небольших зонах продолжается горение.

Источник: и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире общего телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "За последние две недели было больше 30 пожаров зафиксировано. В последнюю неделю было зафиксировано 5 дополнительных пожаров. На сегодняшний день большинство этих пожаров локализовано. Остаются небольшие зоны, где продолжается горение".

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Детали: По словам Стрельца, в настоящее время отсутствуют условия, которые были бы благоприятны для распространения пожаров.

Стрелец также прокомментировал сообщение о повышении уровня цезия.

"Все повышения относительны. Если, например, вчера уровень был немного ниже, а сегодня - немного выше, то это не значит, что есть какая-то угроза для здоровья", - сказал и.о. министра.

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Со ссылкой на вывод ученых он отметил, что угрозы для жизни и здоровья украинцев пока нет, ведь концентрация цезия в воздухе не превышает предельно допустимых норм.

Что предшествовало: Ранее Украина сообщила МАГАТЭ о том, что в Зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС бушуют лесные пожары.