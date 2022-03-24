Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Большинство пожаров в зоне ЧАЭС локализовано, но горение продолжается

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 марта 2022, 04:55
ЧАЭС. ФОТО С FACEBOOK ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА УКРАИНЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗОНОЙ ОТЧУЖДЕНИЯ

Большинство пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения локализованы, однако в небольших зонах продолжается горение.

Источник: и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире общего телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "За последние две недели было больше 30 пожаров зафиксировано. В последнюю неделю было зафиксировано 5 дополнительных пожаров. На сегодняшний день большинство этих пожаров локализовано. Остаются небольшие зоны, где продолжается горение".

Детали: По словам Стрельца, в настоящее время отсутствуют условия, которые были бы благоприятны для распространения пожаров.

Стрелец также прокомментировал сообщение о повышении уровня цезия.

"Все повышения относительны. Если, например, вчера уровень был немного ниже, а сегодня - немного выше, то это не значит, что есть какая-то угроза для здоровья", - сказал и.о. министра.

Со ссылкой на вывод ученых он отметил, что угрозы для жизни и здоровья украинцев пока нет, ведь концентрация цезия в воздухе не превышает предельно допустимых норм.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее Украина сообщила МАГАТЭ о том, что в Зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС бушуют лесные пожары.

Темы: ЧернобыльАЭСпожар
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина назвали условие, при котором применят ядерное оружие

"Меня не волнует, что он думает": Байден не отказался от своих слов о Путине

ЕС должен мотивировать украинцев покинуть Польшу – еврокомиссар

У Эрдогана считают прихоти РФ относительно ОРДЛО и Крыма невыполнимыми

Воздушные силы "приземлили" 17 целей противника, из них – 8 самолетов

Без эйфории, но и без самонакручивания: Зеленский дал совет украинцам

Все новости...
Чернобыль
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
Россияне разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 миллионов евро
В Чернобыльской зоне эко-пожары: спутник зафиксировал 7 очагов
Последние новости
07:00
NASA хочет высадить астронавтов на Марс к 2040 году
06:56
В ЕС согласовали план по 10 пунктам относительно украинских беженцев
06:55
Сводка Генштаба: Россияне бомбят украинские города, цель — хранилища горючего
06:40
Австралия вводит санкции против 39 россиян, связанных с "делом Магнитского"
06:35
Япония прекратила экспорт в РФ предметов роскоши
05:57
У Путина назвали условие, при котором применят ядерное оружие
05:45
Bloomberg останавливает работу в России и Беларуси из-за войны против Украины
05:44
Правительство Британии призвало госорганизации расторгнуть контракты с компаниями РФ и Беларуси
05:28
фотоСеверное направление: ВСУ уничтожили более 20 российских военных и технику
04:30
Кулеба о "я их уничтожу" Путина: Пусть строит свои планы, у нас есть свои
Все новости...