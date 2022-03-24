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Україна активно намагається відкрити США для своїх біженців — Маркарова

Анастасія КалатурЧетвер, 24 березня 2022, 05:28
фото: getty

У США для українців-біженців діє temporary protected status - статус тимчасової підтримки, що дозволяє перебувати в Штатах до 18 місяців, зокрема отримувати дозвіл на роботу.

Джерело: посол у США Оксана Маркарова в інтерв’ю УП

Пряма мова: "Є рішення, яке працює вже. Надання temporary protected status, тобто статус тимчасової підтримки на 18 місяців. Для тих українців, які знаходилися в Сполучених Штатах до 1-го березня, тобто ті, хто приїхав по будь-яких візах. Вони отримали можливість податися на цей статус і цей статус дозволяє знаходитися в Сполучених Штатах до 18 місяців, у тому числі отримувати дозвіл на роботу.

Питання, які зараз ми намагаємося вирішити. Ми в дуже активній комунікації, стосовно того, що робити тим українцям, які мають візи, або вже приїхали після 1-го числа, або готові приїхати зараз. 

Усі, хто приїжджає зараз за будь-якими візами, всі потрапляють у Сполучені Штати. Наші генконсули і я постійно на контакті.  У нас не було ще жодного звернення про те, що когось не пропустили, в кого є візи. Вони можуть знаходитися тут до шести місяців і цей статус також можна продовжувати". 

Деталі: Хоча ті, в кого є візи, можуть приїжджати в Штати, ці візи не дають можливості тут працювати, є питання з влаштуванням дітей у школу. Маркарова сказала, що "ми активно зараз працюємо з Державним департаментом" над вирішенням цього питання.

Як зазначається, питання, яке у Держдепу на порядку денному одне з перших – це категорія українців, в кого немає візи, але в кого є родичі, знайомі в США.

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Нагадаємо: 15 березня президент США Джо Байден запевнив, що його країна надасть Україні зброю для оборони і готова прийняти українських біженців.

Теми: СШАбіженці
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