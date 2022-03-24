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Украина активно пытается открыть США для своих беженцев — Маркарова

Анастасия КалатурЧетверг, 24 марта 2022, 04:28
Украина активно пытается открыть США для своих беженцев — Маркарова
фото: getty

В США для украинцев-беженцев действует temporary protected status – статус временной поддержки, позволяющий находиться в Штатах до 18 месяцев, в том числе получать разрешение на работу.

Источник: посол в США Оксана Маркарова в интервью УП

Прямая речь: "Есть решение, которое уже работает. Предоставление temporary protected status, то есть статус временной поддержки на 18 месяцев. Для тех украинцев, которые находились в Соединенных Штатах до 1-го марта, то есть те, кто приехал по любым визам. Они получили возможность податься на этот статус и этот статус позволяет находиться в Соединенных Штатах до 18 месяцев, в том числе получать разрешение на работу.

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Вопросы, которые мы сейчас пытаемся решить. Мы в очень активной коммуникации, что делать тем украинцам, которые имеют визы, или уже приехали после 1-го числа, или готовы приехать сейчас.

Все, кто приезжает сейчас за визами, все попадают в Соединенные Штаты. Наши генконсулы и я постоянно на контакте. У нас еще не было никакого обращения о том, что кого-то не пропустили, у кого есть визы. Они могут находиться здесь до шести месяцев и этот статус можно продлевать".

Детали: Хотя те, у кого есть визы, могут приезжать в Штаты, эти визы не позволяют здесь работать, есть вопросы с устройством детей в школу. Маркарова сказала, что "мы активно сейчас работаем с Государственным департаментом" по решению этого вопроса.

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Как отмечается, вопрос, который у Госдепа на повестке дня один из первых – это категория украинцев, у кого нет визы, но у кого есть родственники, знакомые в США.

Напомним: 15 марта президент США Джо Байден заверил, что его страна предоставит Украине оружие для обороны и готова принять украинских беженцев.

Темы: СШАбеженцы
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