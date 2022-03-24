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Японія думає про нові санкції для РФ та додаткову допомогу для України

Олена РощінаЧетвер, 24 березня 2022, 06:20

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо подумає над подальшими санкціями проти Росії, а також над додатковою гуманітарною допомогою Україні на додачу до допомоги у розмірі 100 млн. доларів, про яку він оголосив раніше.

Джерело: NHK

Деталі: Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо поговорив із журналістами у середу після відеозвернення президента України Володимира Зеленського до депутатів японського парламенту.

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Він сказав, що був вражений сильною рішучістю та мужністю Володимира Зеленського, спрямованими на захист рідної країни та народу у надзвичайно складній ситуації.

Прем'єр-міністр Японії сказав, що безжальні атаки на цивільних осіб і приватні об'єкти не повинні дозволятися, а обурливі дії Росії ніколи не заслужать прощення.

Кісіда повторив свою рішучість підтримати українців, які стикаються із труднощами.

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Крім санкцій та допомоги, прем'єр-міністр Японії сказав про можливість реформування Ради Безпеки ООН.

Росія є постійним членом Ради безпеки ООН, який несе величезну відповідальність за міжнародний мир та стабільність. Проте вона вчинила кричущі дії – і майбутнє ООН та інших міжнародних організацій тепер під питанням і має обговорюватися, сказав Кісіда.

Цьому передувало: Президент України Володимир Зеленський подякував Японії за підтримку і закликав посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну в Україні: "Потрібне ембарго на торгівлю з Росією. Потрібно забирати компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на російську армію. Потрібно ще більше допомагати нашій державі…".

Теми: ЯпоніяРосіясанкціїгроші
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