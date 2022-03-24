Япония думает о новых санкциях для РФ и дополнительной помощи для Украины

Премьер-министр Японии Кисида Фумио подумает над дальнейшими санкциями против России, а также над дополнительной гуманитарной помощью Украине вдобавок к помощи в размере 100 млн долларов, о которой он объявил ранее.

Источник: NHK

Детали: Премьер-министр Японии Кисида Фумио побеседовал с журналистами в среду после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к депутатам японского парламента.

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Он сказал, что был впечатлен сильной решимостью и мужеством Владимира Зеленского, направленными на защиту родной страны и народа в чрезвычайно сложной ситуации.

Премьер-министр Японии сказал, что безжалостные атаки на гражданских лиц и частные объекты не должны позволяться, а возмутительные действия России никогда не заслужат прощения.

Кисида повторил свою решимость поддержать украинцев, которые сталкиваются с трудностями.

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Кроме санкций и помощь, премьер-министр Японии сказал о возможности реформирования Совета Безопасности ООН.

Россия является постоянным членом Совбеза ООН, который несет огромную ответственность за международный мир и стабильность. Однако она совершила вопиющие действия – и будущее ООН и других международных организаций теперь под вопросом и должны обсуждаться, сказал Кисида.

Этому предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Японию за поддержку и призвал усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине: "Нужно эмбарго на торговлю с Россией. Нужно забирать компании с российского рынка, чтобы деньги не шли на российскую армию. Нужно еще больше помогать нашему государству…".