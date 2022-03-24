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Росія випустила по Україні понад 1200 ракет, в неї їх ще багато – Пентагон

Олена РощінаЧетвер, 24 березня 2022, 07:50
Ілюстративне фото з сайту armflot.ru

Росія запустила понад 1200 ракет по Україні, але у неї ще залишилося дуже багато їх, вважають у Міністерстві оборони США.

Джерело: високопоставлений чиновник Пентагону, ABC News

Пряма мова: "Ми все ще оцінюємо, що у них є переважна більшість накопичених ракет "земля-повітря" і крилатих ракет". 

Деталі: Незважаючи на те, що російські військові витратили велику кількість ракет, підготовлених для дій в Україні, американський чиновник зазначив, що "у них ще залишилося дуже багато".

Посадовець сказав, що російські військові "найменше використовують крилаті ракети з запуском із повітря", вони все ще мають "понад 50% того, що вони зібрали до вторгнення". 

"Але вони все ще мають значну кількість крилатих ракет наземного запуску, балістичні ракети малої дальності та балістичні ракети середньої дальності", – додав чиновник з оборони.

Водночас, він повідомив, що українські військові сили відкинули російські війська на схід від Києва на 55 кілометрів від центру міста.

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Протягом тижнів війська РФ трималися приблизно за 20-30 кілометрів від центру столиці, але українські війська поблизу Броварів "змогли відтіснити росіян приблизно на 55 кілометрів на схід і північний схід від Києва". А війська, які зупинилися за 12-15 кілометрах на північ від міста, "окопуються" та змушені "зайняти оборонну позицію".

Теми: РосіявійназброяСША
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