Россия выпустила по Украине более 1200 ракет, у нее их еще много – Пентагон

Россия запустила более 1200 ракет по Украине, но у нее еще осталось очень много их, считают в Министерстве обороны США.

Источник: высокопоставленный чиновник Пентагона, ABC News

Прямая речь: "Мы все еще оцениваем, что у них есть подавляющее большинство припасенных ракет "земля-воздух" и крылатых ракет".

Детали: Несмотря на то, что российские военные потратили множество ракет, подготовленных для действий в Украине, американский чиновник отметил, что "у них еще осталось очень много".

Чиновник сказал, что российские военные "меньше всего используют крылатые ракеты с запуском с воздуха", у них все еще есть "более 50% того, что они собрали до вторжения".

"Но у них все еще есть значительное количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности", – добавил чиновник по обороне.

В то же время он сообщил, что украинские военные силы отбросили российские войска к востоку от Киева на 55 километров от центра города.

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Неделями войска РФ держались примерно в 20-30 километрах от центра столицы, но украинские войска близ Броваров "смогли оттеснить россиян примерно на 55 километров к востоку и северо-востоку от Киева". А войска, которые остановились в 12-15 километрах к северу от города, "окапываются" и вынуждены "занять оборонную позицию".