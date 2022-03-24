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Росія відкрито пригрозила використанням ядерної зброї у разі "провокації НАТО"

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 08:08
фото: ЄП у twitter

Заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський заявив, що Росія зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну "спровокує" НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про перспективу ядерної війни проти решти світу, Полянський сказав: "Якщо Росію спровокує НАТО, якщо на Росію нападе НАТО, то чому б і ні, ми ядерна держава".

"Я не думаю, що про це правильно говорити. Але погрожувати Росії і намагатися втручатися не варто. Бо коли ви маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви повинні прорахувати всі можливі наслідки вашої поведінки" - заявив він.

Заступник посла відкинув офіційну заяву уряду США про те, що військовослужбовці російських збройних сил винні у воєнних злочинах в Україні.

"Я не думаю, що ми чинимо воєнні злочини в Україні. Звісно, це не мені оцінювати. Я не там. І ви не там. Ви дивитеся на багато відео, які можуть бути фейковими. Ви вірите в одне, я вірю в інше", – заявив Полянський.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що Росія використає ядерну зброю в разі загрози її існуванню.

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Теми: Росіяядерна зброяНАТОвійна
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