Россия открыто пригрозила использованием ядерного оружия в случае "провокации НАТО"

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия сохраняет за собой право использовать ядерное оружие, если страну спровоцирует НАТО.

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о перспективе ядерной войны против остального мира, Полянский сказал: "Если Россию спровоцирует НАТО, если на Россию нападет НАТО, то почему бы нет, мы ядерное государство".

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"Я не думаю, что об этом правильно говорить. Но угрожать России и пытаться вмешиваться не стоит. Потому что, когда вы имеете дело с ядерным государством, конечно, вы должны просчитать все возможные последствия вашего поведения" - заявил он.

Заместитель посла отверг официальное заявление правительства США о том, что военнослужащие российских вооруженных сил виновны в военных преступлениях в Украине.

"Я не думаю, что мы совершаем военные преступления в Украине. Конечно, это не мне оценивать. Я не там. И вы не там. Вы смотрите на многие видео, которые могут быть фейковыми. Вы верите в одно, я верю в другое" – заявил Полянский.

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Напомним, ранее в Кремле заявили, что Россия использует ядерное оружие в случае угрозы его существованию.