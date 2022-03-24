Втрати окупантів: 15800 вояк, 530 танків та 124 гелікоптери
Четвер, 24 березня 2022, 09:03
Від початку війни російські окупанти вже втратили 15800 осіб, 530 танків та 108 літаків.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.03 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 15800 осіб,
- танків ‒ 530 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
- артилерійських систем – 280 од,
- РСЗВ - 82 од,
- засоби ППО - 47 од,
- літаків – 108 од (за даними Повітряних сил - 112 літаків збито -ред)
- гелікоптерів – 124 од,
- автомобільної техніки - 1033 од,
- кораблі/катери - 4 од,
- цистерн з ПММ - 72,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.
- Спеціальна техніка - 16.
Дані уточнюються.
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