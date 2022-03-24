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Втрати окупантів: 15800 вояк, 530 танків та 124 гелікоптери

Роман ПетренкоЧетвер, 24 березня 2022, 09:03

Від початку війни російські окупанти вже втратили 15800 осіб, 530 танків та 108 літаків.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 15800 осіб,
  • танків ‒ 530 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
  • артилерійських систем – 280 од,
  • РСЗВ - 82 од,
  • засоби ППО - 47 од,
  • літаків – 108 од (за даними Повітряних сил - 112 літаків збито -ред)
  • гелікоптерів – 124 од,
  • автомобільної техніки - 1033 од,
  • кораблі/катери - 4 од,
  • цистерн з ПММ - 72,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50.
  • Спеціальна техніка - 16.

Дані уточнюються.

 

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Теми: війнаРосія
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