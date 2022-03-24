Потери оккупанты: 15800 солдат, 530 танков и 124 вертолета
Четверг, 24 марта 2022, 08:03
С начала войны российские оккупанты уже потеряли 15800 человек, 530 танков и 108 самолетов.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 15800 человек,
- танков ‒ 530 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1597 ед,
- артиллерийских систем – 280 ед,
- РСЗО - 82 ед,
- средства ПВО - 47 ед,
- самолетов – 108 ед (по данным Воздушных сил – 112 самолетов сбиты -ред),
- вертолетов – 124 ед,
- автомобильной техники - 1033 ед,
- корабли/катера - 4 ед,
- цистерн с ГСМ – 72,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50.
- Специальная техника – 16.
Данные уточняются.