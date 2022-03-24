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Потери оккупанты: 15800 солдат, 530 танков и 124 вертолета

Роман ПетренкоЧетверг, 24 марта 2022, 08:03
Потери оккупанты: 15800 солдат, 530 танков и 124 вертолета

С начала войны российские оккупанты уже потеряли 15800 человек, 530 танков и 108 самолетов.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 15800 человек,
  • танков ‒ 530 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1597 ед,
  • артиллерийских систем – 280 ед,
  • РСЗО - 82 ед,
  • средства ПВО - 47 ед,
  • самолетов – 108 ед (по данным Воздушных сил – 112 самолетов сбиты -ред),
  • вертолетов – 124 ед,
  • автомобильной техники - 1033 ед,
  • корабли/катера - 4 ед,
  • цистерн с ГСМ – 72,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50.
  • Специальная техника – 16.

Данные уточняются.

 

Темы: войнаРосcия
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