Країни НАТО вирішили ще на рік залишити Столтенберга генсеком – Sky News

Генсек НАТО Єнс Столтенберг залишиться на своїй посаді ще на рік, оскільки союзники погодилися продовжити його термін через війну Росії проти України.

Про це повідомив британський телеканал Sky News, пише "Європейська правда".

Офіційно про цей крок планують оголосити на позачерговому саміті лідерів країн-членів НАТО в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі в четвер. Однак, за словами двох західних чиновників, продовження терміну Столтенберга вже погодили всі союзники.

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Таким чином Столтенберг, колишній прем’єр-міністр Норвегії, залишиться на посаді генерального секретаря після вересня, коли термін його повноважень повинен закінчитися.

Столтенберг займає посаду з 2014 року і він вже найдовше з усіх перебуває на посту генсека НАТО.

Відповідаючи на питання журналістів про можливість продовження терміну його повноважень у четвер вранці, Столтенберг сказав, що залишить це рішення на розгляд 30 лідерів країн НАТО.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський виступить на саміті НАТО 24 березня у відеоформаті. Зеленський говоритиме про необхідність припинити військові злочини Росії проти українського населення та цивільної інфраструктури.

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