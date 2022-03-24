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Страны НАТО решили еще на год оставить Столтенберга генсеком – Sky News

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 10:22
Страны НАТО решили еще на год оставить Столтенберга генсеком – Sky News
Йенс Столтенберг, фото Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту еще на год, поскольку союзники согласились продлить его срок из-за войны России против Украины.

Об этом сообщил британский телеканал Sky News, пишет "Европейская правда".

Официально об этом шаге планируют объявить на внеочередном саммите лидеров стран-членов НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе в четверг. Однако, по словам двух западных чиновников, продление срока Столтенберга уже согласовали все союзники.

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Таким образом Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии, останется в должности генерального секретаря после сентября, когда срок его полномочий должен истечь.

Столтенберг занимает должность с 2014 года и он уже дольше всех находится на посту генсека НАТО.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности продления его полномочий в четверг утром, Столтенберг сказал, что оставит это решение на рассмотрение 30 лидеров стран НАТО.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский выступит на саммите НАТО 24 марта в видеоформате. Зеленский будет говорить о необходимости прекратить военные преступления России против украинского населения и гражданской инфраструктуры.

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Темы: НАТОвойна
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