Зеленський до НАТО: Більше ніколи не кажіть, що наша армія не відповідає стандартам Альянсу

Президент Володимир Зеленський попросив у НАТО ніколи не казати, що Збройні сили, які показали свою потужність у війни з Росією, не відповідають стандартам Альянсу.

Джерело: звернення Зеленського до Альянсу

Пряма мова Зеленського: "Єдине, що я від вас вимагаю після такого місяця війни. Це прохання заради наших військових.

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Більше, прошу, ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО.

Ми показали, на що здатні наші стандарти, і як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі та світі.

Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити.

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Показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об’єднання в світі. І світ чекає, і Україна дуже чекає реальних дій та гарантій безпеки.

Пропозиції всі – на столі. Наші потреби – на столі. Мир потрібен нам негайно".

Нагадаємо: Зеленський звернувся до Північноатлантичного альянсу з проханням надати озброєння для захисту від нападу РФ, оприлюднивши деталі українського запиту.