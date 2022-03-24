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Зеленський до НАТО: Більше ніколи не кажіть, що наша армія не відповідає стандартам Альянсу

Роман ПетренкоЧетвер, 24 березня 2022, 12:43
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Президент Володимир Зеленський попросив у НАТО ніколи не казати, що Збройні сили, які показали свою потужність у війни з Росією, не відповідають стандартам Альянсу.

Джерело: звернення Зеленського до Альянсу

Пряма мова Зеленського: "Єдине, що я від вас вимагаю після такого місяця війни. Це прохання заради наших військових.

Більше, прошу, ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО.

Ми показали, на що здатні наші стандарти, і як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі та світі.

Але НАТО ще належить показати, що Альянс може зробити.

Показати, що це дійсно найпотужніше оборонне об’єднання в світі. І світ чекає, і Україна дуже чекає реальних дій та гарантій безпеки.

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Пропозиції всі – на столі. Наші потреби – на столі. Мир потрібен нам негайно".

Нагадаємо: Зеленський звернувся до Північноатлантичного альянсу з проханням надати озброєння для захисту від нападу РФ, оприлюднивши деталі українського запиту.

Теми: ЗеленськийНАТОвійнаРосія
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