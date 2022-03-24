Зеленский к НАТО: Больше никогда не говорите, что наша армия не отвечает стандартам Альянса

Президент Владимир Зеленский попросил у НАТО никогда не говорить, что вооруженные силы, которые показали свою мощь в войне с Россией, не соответствуют стандартам Альянса.

Источник: обращение Зеленского к Альянсу

Прямая речь Зеленского: "Единственное, что я требую от вас после такого месяца войны. Это просьба ради наших военных.

Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО.

Мы показали, на что способны наши стандарты, и как много мы можем дать общей безопасности в Европе и мире.

Но НАТО еще предстоит показать, что Альянс может сделать.

Показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире. И мир ждет, и Украина очень ждет реальных действий и гарантий безопасности.

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Предложения все – на столе. Наши нужды – на столе. Мир нужен нам немедленно".

Напомним: Зеленский обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой предоставить вооружение для защиты от нападения РФ, обнародовав детали украинского запроса.