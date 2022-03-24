Зеленский к НАТО: Больше никогда не говорите, что наша армия не отвечает стандартам Альянса

Президент Владимир Зеленский попросил у НАТО никогда не говорить, что вооруженные силы, которые показали свою мощь в войне с Россией, не соответствуют стандартам Альянса.

Источник: обращение Зеленского к Альянсу

Прямая речь Зеленского: "Единственное, что я требую от вас после такого месяца войны. Это просьба ради наших военных.

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Больше, прошу, никогда, никогда не говорите нам, что наша армия не отвечает стандартам НАТО.

Мы показали, на что способны наши стандарты, и как много мы можем дать общей безопасности в Европе и мире.

Но НАТО еще предстоит показать, что Альянс может сделать.

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Показать, что это действительно мощное оборонное объединение в мире. И мир ждет, и Украина очень ждет реальных действий и гарантий безопасности.

Предложения все – на столе. Наши нужды – на столе. Мир нужен нам немедленно".

Напомним: Зеленский обратился к Североатлантическому альянсу с просьбой предоставить вооружение для защиты от нападения РФ, обнародовав детали украинского запроса.