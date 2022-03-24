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Окупанти хочуть перевести війну в "затяжну фазу" – ОП

Роман ПетренкоЧетвер, 24 березня 2022, 13:10

Росіяни намагаються перевести війну у частково "затяжну фазу", вважає радник глави Офісу президента та член переговорної групи Михайло Подоляк.

Джерело: Подоляк у Telegram

Пряма мова Подоляка: "Причина - надто високі втрати в особовому складі та техніці. А також - відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках. Усе це не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику.

Щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки.

Відбувається часткове окопування росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф".

Деталі: Подоляк наголосив, що ця тактика – військовий злочин та злочин проти людяності.

За словами радника глави ОП, росіяни хочуть скоротити всі види втрат і спробувати максимально "зачистити" свої тили від нелояльних елементів, яких, за підрахунками Подоляка - 90-95% мирного населення.

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Нагадаємо: Серед росіян продовжує зростати підтримка війни Росії проти України, а протестний потенціал знижується, заявляють російські соціологи.

Теми: Офіс президентаокупаціявійнаРосія
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