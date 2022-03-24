Оккупанты хотят перевести войну в "затяжную фазу" – ОП

Россияне пытаются перевести войну в частично "затяжную фазу", считает советник главы Офиса президента и член переговорной группы Михаил Подоляк.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь Подоляка: "Причина – слишком высокие потери в личном составе и технике. А также – отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям. Все это не удается скрывать от своей аудитории. Поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику.

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Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших каждый день, включая командиров высочайшего и среднего звена.

Происходит частичный окоп россиян на занятых рубежах, а такова концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов для создания у них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф".

Детали: Подоляк подчеркнул, что эта тактика – военное преступление и преступление против человечности.

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По словам советника главы ОП, россияне хотят сократить все виды потерь и попытаться максимально "зачистить" свои тылы от нелояльных элементов, которых, по подсчетам Подоляка, - 90-95% мирного населения.

Напомним: Среди россиян продолжает расти поддержка войны России против Украины, а протестный потенциал снижается, заявляют российские социологи.