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Оккупанты хотят перевести войну в "затяжную фазу" – ОП

Роман ПетренкоЧетверг, 24 марта 2022, 13:10

Россияне пытаются перевести войну в частично "затяжную фазу", считает советник главы Офиса президента и член переговорной группы Михаил Подоляк.

Источник: Подоляк в Telegram

Прямая речь Подоляка: "Причина – слишком высокие потери в личном составе и технике. А также – отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям. Все это не удается скрывать от своей аудитории. Поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику.

Чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня. И не получать несколько сотен погибших каждый день, включая командиров высочайшего и среднего звена.

Происходит частичный окоп россиян на занятых рубежах, а такова концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов для создания у них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф".

Детали: Подоляк подчеркнул, что эта тактика – военное преступление и преступление против человечности.

По словам советника главы ОП, россияне хотят сократить все виды потерь и попытаться максимально "зачистить" свои тылы от нелояльных элементов, которых, по подсчетам Подоляка, - 90-95% мирного населения.

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Темы: Офис президентаоккупациявойнаРосcия
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