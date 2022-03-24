Миколаївщина: ворога відтіснили, йдуть бої на межі з Херсонською областю - ОВА

У перший тиждень ворог дійшов до Вознесенська. Наразі відкинутий

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім каже, що українські війська відтіснили окупантів в області до межі з Херсонщиною, там точаться бої.

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова: "У перший тиждень ворог дійшов до Вознесенська. Наразі бої ведуться вже на кордоні з Херсонською областю. Тяжко, але успішно".

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Деталі: За словами голови ОВА у четвер українські військові збили один літак і одну крилату ракету (офіційного підтвердження ЗСУ цьому поки що немає –ред.).

Кім повідомив про тимчасове скасування "сухого" закону. Але наголосив, що при цьому ніхто не скасовує комендантський час і не скасовує жорсткого переслідування пияцтва.

Пряма мова: "Це потрібно для того, щоб потроху почав працювати бізнес. Якщо у вихідні буде поганий результат, повернемо назад заборону продажу алкоголю.

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