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Николаевщина: врага оттеснили, идут бои на границе с Херсонской областью - ОВА

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 марта 2022, 12:26
Николаевщина: врага оттеснили, идут бои на границе с Херсонской областью - ОВА
В первую неделю враг дошел до Вознесенска. Сейчас отброшен

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким говорит, что оккупационные войска оттеснены в области до черты с Херсонщиной, там ведутся бои.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь: "В первую неделю враг дошёл до Вознесенска. Сейчас бои ведутся уже на границе с Херсонской областью. Тяжело, но успешно".

Детали: По словам главы ОВА в четверг украинские военные сбили один самолёт и одну крылатую ракету (официального подтверждения ВСУ этому пока нет –ред.).

Ким сообщил о временной отмене "сухого" закона. Но подчеркнул, что при этом никто не отменяет комендантское время и не отменяет жесткое пресечение за пьянство.

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Прямая речь: "Это нужно для того, чтобы понемногу начал работать бизнес. Если в выходные будет плохой результат, вернём обратно запрет на продажу алкоголя.

По поводу доставки продуктов. Обращайтесь к любым переставителям власти на местах. Сейчас мы настраиваем логистику, привезём всё и везде.

По свету и газу ведутся восстановительные работы. Есть нехватка специалистов. Если есть желание помочь, то приглашаем всех помогать восстанавливать нашу область".

Темы: Николаевская областьвойна
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