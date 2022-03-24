Николаевщина: врага оттеснили, идут бои на границе с Херсонской областью - ОВА

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким говорит, что оккупационные войска оттеснены в области до черты с Херсонщиной, там ведутся бои.

Источник: Ким в Telegram

Прямая речь: "В первую неделю враг дошёл до Вознесенска. Сейчас бои ведутся уже на границе с Херсонской областью. Тяжело, но успешно".



Детали: По словам главы ОВА в четверг украинские военные сбили один самолёт и одну крылатую ракету (официального подтверждения ВСУ этому пока нет –ред.).



Ким сообщил о временной отмене "сухого" закона. Но подчеркнул, что при этом никто не отменяет комендантское время и не отменяет жесткое пресечение за пьянство.

Прямая речь: "Это нужно для того, чтобы понемногу начал работать бизнес. Если в выходные будет плохой результат, вернём обратно запрет на продажу алкоголя.



По поводу доставки продуктов. Обращайтесь к любым переставителям власти на местах. Сейчас мы настраиваем логистику, привезём всё и везде.



По свету и газу ведутся восстановительные работы. Есть нехватка специалистов. Если есть желание помочь, то приглашаем всех помогать восстанавливать нашу область".