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За місяць війни Росія випустила по мирних українцях 467 ракет - МОУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 березня 2022, 12:52
За місяць війни Росія випустила по мирних українцях 467 ракет - МОУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська випустили 467 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування по населених пунктах нашої держави.

Джерело: Міністерство оборони України

Деталі: Згідно зі статистикою, наведеною у відео МОУ, станом на 24 березня ворог випустив по території України 175 балістичних ракет типу "Іскандер", 183 - "Калібр", 86 крилатих ракет класу Х та 23 балістичні ракети з комплексів "Точка У".

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Росія завдала 1804 авіаційні удари по Україні.

 

Нагадаємо: Росія віроломно вторглась на суверенну території України вранці 24 лютого 2022 року та завдала ракетних ударів з території Білорусі.

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Теми: війна
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