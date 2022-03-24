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За месяц войны Россия выпустила по мирным украинцам 467 ракет - МОУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 марта 2022, 12:52
За месяц войны Россия выпустила по мирным украинцам 467 ракет - МОУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска выпустили 467 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования по населенным пунктам нашего государства.

Источник: Министерство обороны Украины

Детали: Согласно статистике, приведенной в видео МОУ, на 24 марта враг выпустил по территории Украины 175 баллистических ракет типа "Искандер", 183 - "Калибр", 86 крылатых ракет класса Х и 23 баллистических ракет из комплексов "Точка У".

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Россия нанесла 1804 авиационных удара по Украине.

 

Напомним: Россия вероломно вторглась на суверенную территорию Украины утром 24 февраля 2022 года и нанесла ракетные удары с территории Беларуси.

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Темы: война
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