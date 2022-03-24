Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За месяц войны Россия выпустила по мирным украинцам 467 ракет - МОУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 марта 2022, 13:52

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска выпустили 467 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования по населенным пунктам нашего государства.

Источник: Министерство обороны Украины

Детали: Согласно статистике, приведенной в видео МОУ, на 24 марта враг выпустил по территории Украины 175 баллистических ракет типа "Искандер", 183 - "Калибр", 86 крылатых ракет класса Х и 23 баллистических ракет из комплексов "Точка У".

Россия нанесла 1804 авиационных удара по Украине.

 

Напомним: Россия вероломно вторглась на суверенную территорию Украины утром 24 февраля 2022 года и нанесла ракетные удары с территории Беларуси.

Знать больше: Чем россияне бомбят Украину. Какое новое вооружение использует РФ против наших детей, женщин и военных

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоАбрамович на переговорах нейтральная сторона, у него своя задача – источник

Переговоры Украины и России в Стамбуле: интенсивные консультации по нескольким вопросам

В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали – посол

фото, видеоВ Николаеве россияне попали в здание ОГА

фотоДелегации Украины и России встретились. Эрдоган призвал их к перемирию

Россияне демилитаризовали себя уже на 600 танков и 127 самолетов

Все новости...
война
Нуланд: США рассматривают, какие новые системы предоставить Украине
Еще 4 города в Украине стали "героями"
Немецкие "Левые" вызвали скандал, выпустив антиукраинское заявление
Последние новости
14:24
Переговоры Украины и России завершились – СМИ
14:18
обновлено, фотоПод завалами обстрелянной ОГА в Николаеве найдены погибшие
14:15
фото, видео"Спасли всех пришедших": из Луганщины эвакуировали еще пол тысячи человек
14:00
Maersk предупреждает об увеличении сроков доставки из-за локдауна в Шанхае
13:59
Премия "Эмми" отказалась рассматривать проекты из России на конкурсе 2022 года
13:48
На Черниговщине из-за российских обстрелов возникло 8 пожаров за сутки
13:43
Макрон поговорит с Путиным об эвакуации из Мариуполя
13:33
Беларусь начала новые учения
13:33
Шмыгаль оценивает ущерб Украины от войны в 1 триллион долларов
13:16
Шойгу грозит НАТО последствиями поставок самолетов и систем ПВО Украине
Все новости...