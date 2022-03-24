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Росіяни влучили у чергу за гуманітарною допомогою в Харкові, 6 загиблих та 15 поранених – ОДА

Роман ПетренкоЧетвер, 24 березня 2022, 15:17
обстріли у харкові, фото ілюстративне

У Харкові росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової пошти", де українці отримували гуманітарну допомогу, 6 вбитих на 15 поранених.

Джерело: глава Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "У Харкові росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт "Нової пошти", біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу.

За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 - поранені, їх госпіталізували до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється".

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Теми: Харків
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