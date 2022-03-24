Россияне попали в очередь за гуманитарной помощью в Харькове, 6 погибших и 15 раненых – ОГА

В Харькове россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт Новой почты, где украинцы получали гуманитарную помощь, 6 убитых на 15 раненых.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В Харькове россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт Новой почты, возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь.

По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Число жертв устанавливается".