Россияне попали в очередь за гуманитарной помощью в Харькове, 6 погибших и 15 раненых – ОГА
Четверг, 24 марта 2022, 14:17
В Харькове россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт Новой почты, где украинцы получали гуманитарную помощь, 6 убитых на 15 раненых.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "В Харькове россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт Новой почты, возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь.
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По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Число жертв устанавливается".