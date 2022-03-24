Командирами двух поврежденных кораблей в Бердянске были предатели Украины – ВМС

Командиры двух поврежденных десантных кораблей в Бердянске в результате утренней атаки Вооруженных сил в четверг – изменники Украины, которые перешли на сторону врага в 2014 году.

Источник: Военно-морские силы

Детали: Сообщается, что командир ВДК "Саратов" капитан 2 ранга Владимир Храмченков, бывший командир СДК "Кировоград" украинских ВМС, в 2014 году предал присяге и перешел на сторону оккупантов. Его "товарищ" капитан 2 ранга Юрий Павлов, командир ВДК "Новочеркасск", на момент предательства был старшим помощником командира ВДК "Константин Ольшанский".

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По данным ВМС, на "Саратове" в результате удара произошел пожар, сдетонировал БК. На "Новочеркасске" 3 погибших и 3 раненых.

Дословно ВМС: "Они слабы, в 2014 году не устояли и взяли 30 серебряников, и сегодня благодаря их "профессионализму" у рашистов еще два БДК потеряли боеспособность.

Обращаемся к этим двум предателям: у вас остался единственный шанс хоть чуть-чуть отбелить свою совесть, лучше затопите свои корабли сами, мы вам за это даже награду какую-нибудь дадим. В противном случае, приблизитесь к украинским берегам еще раз, будете кормить наших азовских бычков вместе с экипажем "Орска".

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Напомним: В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Орск" Черноморского флота оккупантов. Пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы.