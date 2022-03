У Білорусі помітили півтора десятка ракет для "Іскандерів" поблизу Гомеля

Журналісти помітили перевезення щонайменше 14 ракетів для комплексів "Іскандер" поблизу Гомеля в Білорусі.

Джерело: twitter-сторінка MotolkoHelp, на якій збирають відеозаписи користувачів щодо переміщення військової техніки в Білорусі

Дослівно: "Сьогодні в обід на трасі М10 в напрямку з Речиці до Гомеля помітили перевезення щонайменше 14 контейнерів, які використовують для транспортування ракет для "Іскандерів"

Деталі: На відео видно 7 КамАЗів із позначками V, у кузові яких видно по два контейнери. Чи були ці контейнери порожні – журналістам невідомо.

Також ще одна вантажівка везла кран для вантажів, і в ще одній – військову техніку для зв’язку.

❗️At least 14 missiles for Iskander missile system could be transported near Rechitsa.



This afternoon, the transportation of at least 14 boxes, which are used to transfer Iskander missiles, was spotted on the M10 highway from Rechitsa (Gomel region) towards Gomel.

1/2 pic.twitter.com/M1Gc189E04