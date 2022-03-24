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У Білорусі помітили півтора десятка ракет для "Іскандерів" поблизу Гомеля

Денис КарловськийЧетвер, 24 березня 2022, 19:01
ОТРК "Іскандер". фото ілюстративне: getty images

Журналісти помітили перевезення щонайменше 14 ракетів для комплексів "Іскандер" поблизу Гомеля в Білорусі.

Джерело: twitter-сторінка MotolkoHelp, на якій збирають відеозаписи користувачів щодо переміщення військової техніки в Білорусі

Дослівно: "Сьогодні в обід на трасі М10 в напрямку з Речиці до Гомеля помітили перевезення щонайменше 14 контейнерів, які використовують для транспортування ракет для "Іскандерів"

Деталі: На відео видно 7 КамАЗів із позначками V, у кузові яких видно по два контейнери. Чи були ці контейнери порожні – журналістам невідомо.

Також ще одна вантажівка везла кран для вантажів, і в ще одній – військову техніку для зв’язку.

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Що було раніше: У Білорусі почали затримувати людей, які роблять відео- та фотозйомку переміщення військової техніки.

Теми: БілорусьРосіявійназброя
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