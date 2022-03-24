Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси заметили полтора десятка ракет для "Искандеров" вблизи Гомеля

Денис КарловскийЧетверг, 24 марта 2022, 19:01
ОТРК "Искандер". фото иллюстративное: getty images

Журналисты заметили перевозку не менее 14 ракет для комплексов "Искандер" вблизи Гомеля в Беларуси.

Источник: twitter-страница MotolkoHelp, на которой собирают видеозаписи пользователей о перемещении военной техники в Беларуси

Дословно: "Сегодня в обед на трассе М10 в направлении из Речицы в Гомель заметили перевозку по меньшей мере 14 контейнеров, которые используют для транспортировки ракет для Искандеров".

Детали: На видео видны 7 КамАЗов с пометками V, в кузове которых видно по два контейнера. Были ли эти контейнеры пустые – журналистам неизвестно.

Также еще один грузовик вез кран для грузов, и еще один – военную технику для связи.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Что было раньше: В Беларуси начали задерживать людей, которые ведут видео- и фотосъемку перемещений военной техники.

Темы: БеларусьРосcиявойнаоружие
powered by lun.ua
Главное сегодня

В понедельник в Киеве отключат отопление

На ЧАЭС смогли частично заменить персонал, который был в заложниках у россиян

фотоЗащитники освободили Гусаровку на Харьковщине

Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА

Генштаб: На двух направлениях ВСУ отразили 7 вражеских атак

"Нагорного Карабаха" не существует: Азербайджан напомнил России, чья это территория

Все новости...
Беларусь
Украина зеркально ответила Беларуси на высылку дипломатов
Россия корректирует планы, перебрасывает технику в Беларусь для окружения Киева – сводка Генштаба
Только 3% белорусов хотят воевать с Украиной – опроса
Последние новости
14:11
В Днепре задержан коллаборант, который метил в руководители "администрации" оккупантов - СБУ
14:07
На Сумщине сменили комендантский час
14:00
Украина призывает мировое культурное сообщество к театральному бану РФ
13:57
Славутич: 3 защитника погибли, еще 2 гражданских ранены
13:56
Последний из 7 убитых в Украине генералов РФ имел самый высокий чин
13:53
Украина начала экспортировать зерно в Европу по железной дороге
13:44
Финляндия приостанавливает и грузовые железнодорожные перевозки с РФ
13:37
В Николаевской области оккупанты за сутки ранили 30 человек
13:30
Львовская нефтебаза тоже полностью уничтожена российской ракетой – ОГА
13:23
Россия перемещает часть войск в Беларусь – сводка Генштаба
Все новости...