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В Беларуси заметили полтора десятка ракет для "Искандеров" вблизи Гомеля

Денис КарловскийЧетверг, 24 марта 2022, 18:01
В Беларуси заметили полтора десятка ракет для Искандеров вблизи Гомеля
ОТРК "Искандер". фото иллюстративное: getty images

Журналисты заметили перевозку не менее 14 ракет для комплексов "Искандер" вблизи Гомеля в Беларуси.

Источник: twitter-страница MotolkoHelp, на которой собирают видеозаписи пользователей о перемещении военной техники в Беларуси

Дословно: "Сегодня в обед на трассе М10 в направлении из Речицы в Гомель заметили перевозку по меньшей мере 14 контейнеров, которые используют для транспортировки ракет для Искандеров".

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Детали: На видео видны 7 КамАЗов с пометками V, в кузове которых видно по два контейнера. Были ли эти контейнеры пустые – журналистам неизвестно.

Также еще один грузовик вез кран для грузов, и еще один – военную технику для связи.

Что было раньше: В Беларуси начали задерживать людей, которые ведут видео- и фотосъемку перемещений военной техники.

Темы: БеларусьРосcиявойнаоружие
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