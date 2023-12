В Беларуси заметили полтора десятка ракет для "Искандеров" вблизи Гомеля

Журналисты заметили перевозку не менее 14 ракет для комплексов "Искандер" вблизи Гомеля в Беларуси.

Источник: twitter-страница MotolkoHelp, на которой собирают видеозаписи пользователей о перемещении военной техники в Беларуси

Дословно: "Сегодня в обед на трассе М10 в направлении из Речицы в Гомель заметили перевозку по меньшей мере 14 контейнеров, которые используют для транспортировки ракет для Искандеров".

Детали: На видео видны 7 КамАЗов с пометками V, в кузове которых видно по два контейнера. Были ли эти контейнеры пустые – журналистам неизвестно.

Также еще один грузовик вез кран для грузов, и еще один – военную технику для связи.

❗️At least 14 missiles for Iskander missile system could be transported near Rechitsa.



This afternoon, the transportation of at least 14 boxes, which are used to transfer Iskander missiles, was spotted on the M10 highway from Rechitsa (Gomel region) towards Gomel.

1/2 pic.twitter.com/M1Gc189E04