Харківщина: російський гелікоптер обстріляв власні позиції
Четвер, 24 березня 2022, 18:38
Російський гелікоптер обстріляв позиції окупаційних військ РФ поблизу Малої Рогані на Харківщині.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов
Дослівно: "Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.
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Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів".
Передісторія:
- На Харківщині 24 березня українська система ППО збила російський винищувач Су-34.
- Росіяни влучили в чергу людей за гуманітарною допомогою в Харкові, внаслідок чого загинуло 6 людей і 15 дістали поранення.
- Уночі 24 березня російські окупанти обстріляли центр Харкова ракетами з Чорного моря.
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