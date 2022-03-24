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Харківщина: російський гелікоптер обстріляв власні позиції

Денис КарловськийЧетвер, 24 березня 2022, 19:38
фото ілюстративне: getty images

Російський гелікоптер обстріляв позиції окупаційних військ РФ поблизу Малої Рогані на Харківщині.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Дослівно: "Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.

Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів".

Передісторія: 

  • На Харківщині 24 березня українська система ППО збила російський винищувач Су-34.
  • Росіяни влучили в чергу людей за гуманітарною допомогою в Харкові, внаслідок чого загинуло 6 людей і 15 дістали поранення.
  • Уночі 24 березня російські окупанти обстріляли центр Харкова ракетами з Чорного моря.

Теми: Харківська областьРосіявійнабойові дії
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