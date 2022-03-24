Харківщина: російський гелікоптер обстріляв власні позиції

Російський гелікоптер обстріляв позиції окупаційних військ РФ поблизу Малої Рогані на Харківщині.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Дослівно: "Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.

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Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів".

Передісторія:

На Харківщині 24 березня українська система ППО збила російський винищувач Су-34.

Росіяни влучили в чергу людей за гуманітарною допомогою в Харкові, внаслідок чого загинуло 6 людей і 15 дістали поранення.

Уночі 24 березня російські окупанти обстріляли центр Харкова ракетами з Чорного моря.