Харківщина: російський гелікоптер обстріляв власні позиції

Російський гелікоптер обстріляв позиції окупаційних військ РФ поблизу Малої Рогані на Харківщині.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Дослівно: "Зранку російський гелікоптер "якісно відпрацював" свої ж позиції, знищив величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.

Сподіваємося, що це не останній випадок "самознищення" російських окупантів".

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