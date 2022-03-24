Харьковская область: российский вертолет обстрелял собственные позиции
Четверг, 24 марта 2022, 18:38
Российский вертолет обстрелял позиции оккупационных войск РФ вблизи Малой Рогани в Харьковской области.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Дословно: "Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти кафиры постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО.
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Надеемся, что это не последний случай самоуничтожения российских оккупантов".
Предыстория:
- В Харьковской области 24 марта украинская система ПВО сбила российский истребитель Су-34.
- Россияне попали снарядом в очередь людей за гуманитарной помощью в Харькове, в результате чего погибли 6 человек и 15 получили ранения.
- Ночью 24 марта российские оккупанты обстреляли центр Харькова ракетами из Черного моря.
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