Харьковская область: российский вертолет обстрелял собственные позиции

Российский вертолет обстрелял позиции оккупационных войск РФ вблизи Малой Рогани в Харьковской области.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Дословно: "Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти кафиры постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО.

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Надеемся, что это не последний случай самоуничтожения российских оккупантов".

Предыстория:

В Харьковской области 24 марта украинская система ПВО сбила российский истребитель Су-34.

Россияне попали снарядом в очередь людей за гуманитарной помощью в Харькове, в результате чего погибли 6 человек и 15 получили ранения.

Ночью 24 марта российские оккупанты обстреляли центр Харькова ракетами из Черного моря.