Харьковская область: российский вертолет обстрелял собственные позиции

Российский вертолет обстрелял позиции оккупационных войск РФ вблизи Малой Рогани в Харьковской области.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Дословно: "Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти кафиры постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО.

Надеемся, что это не последний случай самоуничтожения российских оккупантов".

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