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У Києві з початку вторгнення загинуло 75 мирних мешканців, 4 дитини – Кличко

Четвер, 24 березня 2022, 19:21
У Києві з початку вторгнення загинуло 75 мирних мешканців, 4 дитини – Кличко
Наслідки ракетного удару по столичному району Виноградар. Фото: Rodrigo Abd

За даними військової адміністрації Києва, з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в столиці загинуло 75 цивільних осіб, із них 4 дітей.

Джерело: звернення міського голови Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "У столиці загинуло 75 мирних мешканців, із них 4 дитини. Поранених 307 цивільних і 16 дітей.

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Що було раніше: 18 березня київська влада повідомляла про 60 загиблих цивільних, і 241 мирного мешканця, який дістав поранення. Водночас, у попередній статистиці були сполучені втрати як серед військових, так і серед цивільних.

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