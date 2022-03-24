У Києві з початку вторгнення загинуло 75 мирних мешканців, 4 дитини – Кличко

За даними військової адміністрації Києва, з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в столиці загинуло 75 цивільних осіб, із них 4 дітей.

Джерело: звернення міського голови Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "У столиці загинуло 75 мирних мешканців, із них 4 дитини. Поранених 307 цивільних і 16 дітей.

Ми нічого не забудемо і нічого не пробачимо! Продовжимо боротися і ми переможемо!"

Що було раніше: 18 березня київська влада повідомляла про 60 загиблих цивільних, і 241 мирного мешканця, який дістав поранення. Водночас, у попередній статистиці були сполучені втрати як серед військових, так і серед цивільних.