В Киеве с начала вторжения погибли 75 мирных жителей, 4 ребенка – Кличко

По данным военной администрации Киева, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в столице погибли 75 гражданских лиц, из них 4 детей.

Источник: обращение городского головы Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличка: "В столице погибли 75 мирных жителей, из них 4 ребенка. Раненых 307 гражданских и 16 детей.

Мы ничего не забудем и ничего не простим! Продолжим сражаться и мы победим!"

Что было раньше: 18 марта киевские власти сообщали о 60 погибших гражданских, и 241 мирном жителе, который получил ранение. В то же время, в предыдущей статистике были соединены потери как среди военных, так и среди гражданских.