В Киеве с начала вторжения погибли 75 мирных жителей, 4 ребенка – Кличко
Четверг, 24 марта 2022, 19:21
По данным военной администрации Киева, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в столице погибли 75 гражданских лиц, из них 4 детей.
Источник: обращение городского головы Киева Виталия Кличко
Прямая речь Кличка: "В столице погибли 75 мирных жителей, из них 4 ребенка. Раненых 307 гражданских и 16 детей.
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Мы ничего не забудем и ничего не простим! Продолжим сражаться и мы победим!"
Что было раньше: 18 марта киевские власти сообщали о 60 погибших гражданских, и 241 мирном жителе, который получил ранение. В то же время, в предыдущей статистике были соединены потери как среди военных, так и среди гражданских.
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