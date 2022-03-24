Росіяни обстріляли евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ
Четвер, 24 березня 2022, 20:52
Росіяни обстріляли біля Василькова евакуаційний поїзд №43 "Київ — Івано-Франківськ".
Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram
Дослівно: "Евакуаційний поїзд 43 "Київ — Івано-Франківськ" щойно потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.
В трьох вагонах повибивало вікна".
Деталі: Як зазначив Камишін, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
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