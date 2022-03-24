Россияне обстреляли эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск
Четверг, 24 марта 2022, 20:52
Россияне обстреляли возле Василькова эвакуационный поезд №43 "Киев – Ивано-Франковск".
Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram
Дословно: "Эвакуационный поезд 43 "Киев — Ивано-Франковск" только что попал под обстрел под Васильковом вблизи Киева.
В трех вагонах выбило окна".
Детали: Как отметил Камышин, в результате обстрела никто не пострадал.
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