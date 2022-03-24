Россияне обстреляли эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск

Россияне обстреляли возле Василькова эвакуационный поезд №43 "Киев – Ивано-Франковск".

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

Дословно: "Эвакуационный поезд 43 "Киев — Ивано-Франковск" только что попал под обстрел под Васильковом вблизи Киева.

В трех вагонах выбило окна".

Детали: Как отметил Камышин, в результате обстрела никто не пострадал.