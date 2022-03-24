Мариуполь умоляет о помощи: Люди умирают от голода
В Мариупольском горсовете призывают спасти людей в Мариуполе, начинающих умирать от голода.
Источник: Мариупольский горсовет
Дословно: "Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды чуть-чуть есть". Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь.
Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. Все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной.
Потому что оккупантов интересуют не люди и их судьбы, а только пропагандистская картинка с вынудительным вывозом населения на территорию России".
Детали: В горсовете отметили, что благодарны волонтерам и неравнодушным людям, которые ежедневно помогают вывозить мариупольцев из зоны активных боевых действий.
Прямая речь: "Сейчас мы подошли к границе. Когда нужны в десять жестких санкций, закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия.
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Будь что! Чтобы спасти сотни тысяч человек в Мариуполе. Спасти из ада и бесконечного круга издевательств.
Спасти все другие города нашей страны от жуткой судьбы Мариуполя. Мы умоляем о помощи".
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Предыстория:
- Мариуполь больше 20 дней находится в блокаде. В город не допускают гуманитарную помощь, обстреливают гражданских, бросают бомбы на гражданские постройки, где прячутся дети.
- Лишь несколько дней назад оккупанты допустили выезд из города гражданских на собственных авто. Колонны часто обстреливают. Гуманитарную помощь в городе часто захватывают или обстреливают оккупанты.
- По словам Зеленского, в городе еще более 100 тысяч украинцев. Россияне держат город в осаде и допускают эвакуацию только в сторону РФ. Президент попросил у НАТО танков и авиации для деблокирования украинских городов в оккупации.
- Представители местных властей несколько недель назад допускали, что в городе уже десятки тысяч жертв. Людей хоронят в братских могилах. Некоторые тела валяются на обочине и посреди города. Точное количество жертв установить невозможно. Город покинули журналисты, освещавшие события и преступления России.
- Из-за обстрелов оккупантов люди не могут разбирать завалы, чтобы освободить тех, кто оказался в ловушке.
- Российские пилоты уничтожили здание ГСЧС, отделение полиции и т.д.