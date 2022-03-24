Мариуполь умоляет о помощи: Люди умирают от голода

В Мариупольском горсовете призывают спасти людей в Мариуполе, начинающих умирать от голода.

Источник: Мариупольский горсовет

Дословно: "Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды чуть-чуть есть". Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь.

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Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. Все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной.

Потому что оккупантов интересуют не люди и их судьбы, а только пропагандистская картинка с вынудительным вывозом населения на территорию России".

Детали: В горсовете отметили, что благодарны волонтерам и неравнодушным людям, которые ежедневно помогают вывозить мариупольцев из зоны активных боевых действий.

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Прямая речь: "Сейчас мы подошли к границе. Когда нужны в десять жестких санкций, закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия.

Будь что! Чтобы спасти сотни тысяч человек в Мариуполе. Спасти из ада и бесконечного круга издевательств.

Спасти все другие города нашей страны от жуткой судьбы Мариуполя. Мы умоляем о помощи".

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