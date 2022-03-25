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Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger – CNN

П'ятниця, 25 березня 2022, 01:18

В оновленому списку військових потреб, переданному Україною Сполученим штатам, різко збільшено запит на ракети Javelin та Stinger.

Як повідомляє "Європейська правда", із оновленим списком вдалося ознайомитися CNN.

Видання зазначає – українці подали подібні списки  і в попередні тижні, але нещодавній запит відображає зростаючу потребу в американських зенітних ракетах Stinger і протитанкових ракетах Javelin — Київ стверджує, що їй терміново потрібно по 500 цих систем щоденно.

Як зазначається, це "на сотні більше", аніж запитувалося раніше. Видання нагадує, за перші тижні війни США та союзники передали Україні близько 17 тисяч  протитанкових та 2 тисячі зенітних ракет. 

У списку, наданому CNN, наведено кілька інших нагальних потреб, зокрема: літаки, ударні гелікоптери та зенітні системи, зокрема - С-300. 

У документі перераховано два типи літаків російського виробництва, в тому числі один, призначений для безпосередньої повітряної підтримки військ на землі. Згідно зі списком, наданим CNN, Україна запросила по 36 літаків. 

За словами високопоставленого оборонного чиновника, останній із пакетів допомоги в розмірі $350 млн, затверджених наприкінці лютого, вже надійшов в Україну протягом останніх кількох днів, тоді як наступні два пакети на загальну суму $1 мільярд уже почали надходити.

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Нагадаємо, напередодні  прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон паявив, що ця нова військовам додаткова допомога, швидше за все, не поширюватиметься на танки та літаки .

"З погляду логістики це дуже складно, як з бронетехнікою, так і з літаками. Ми чудово розуміємо, що він просить. Обладнання, яке ми вважаємо найціннішим на даний момент, - це ракети, які вони можуть використовувати для самозахисту", - сказав Джонсон.

Теми: СШАзброявійна
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