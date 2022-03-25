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Україна просить США у рази збільшити постачання Javelin та Stinger – CNN

П'ятниця, 25 березня 2022, 00:18

В оновленому списку військових потреб, переданному Україною Сполученим штатам, різко збільшено запит на ракети Javelin та Stinger.

Як повідомляє "Європейська правда", із оновленим списком вдалося ознайомитися CNN.

Видання зазначає – українці подали подібні списки  і в попередні тижні, але нещодавній запит відображає зростаючу потребу в американських зенітних ракетах Stinger і протитанкових ракетах Javelin — Київ стверджує, що їй терміново потрібно по 500 цих систем щоденно.

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Як зазначається, це "на сотні більше", аніж запитувалося раніше. Видання нагадує, за перші тижні війни США та союзники передали Україні близько 17 тисяч  протитанкових та 2 тисячі зенітних ракет. 

У списку, наданому CNN, наведено кілька інших нагальних потреб, зокрема: літаки, ударні гелікоптери та зенітні системи, зокрема - С-300. 

У документі перераховано два типи літаків російського виробництва, в тому числі один, призначений для безпосередньої повітряної підтримки військ на землі. Згідно зі списком, наданим CNN, Україна запросила по 36 літаків. 

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За словами високопоставленого оборонного чиновника, останній із пакетів допомоги в розмірі $350 млн, затверджених наприкінці лютого, вже надійшов в Україну протягом останніх кількох днів, тоді як наступні два пакети на загальну суму $1 мільярд уже почали надходити.

Нагадаємо, напередодні  прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон паявив, що ця нова військовам додаткова допомога, швидше за все, не поширюватиметься на танки та літаки .

"З погляду логістики це дуже складно, як з бронетехнікою, так і з літаками. Ми чудово розуміємо, що він просить. Обладнання, яке ми вважаємо найціннішим на даний момент, - це ракети, які вони можуть використовувати для самозахисту", - сказав Джонсон.

Теми: СШАзброявійна
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