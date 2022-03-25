Украина просит США в разы увеличить поставки Javelin и Stinger – CNN

В обновленном списке военных нужд, переданном Украиной Соединенным штатам, резко увеличен запрос на ракеты Javelin и Stinger.

Как сообщает "Европейская правда", с обновленным списком удалось ознакомиться CNN.

Издание отмечает – украинцы подали подобные списки и в предыдущие недели, но недавний запрос отражает растущую потребность в американских зенитных ракетах Stinger и противотанковых ракетах Javelin — Киев утверждает, что ей срочно нужно по 500 этих систем ежедневно.

Как отмечается, это "на сотни больше", чем спрашивало ранее. Издание напоминает, что за первые недели войны США и союзники передали Украине около 17 тысяч противотанковых и 2 тысяч зенитных ракет.

В списке, предоставленном CNN, приведено несколько других неотложных потребностей, в частности: самолеты, ударные вертолеты и зенитные системы, в частности - С-300.

В документе перечислены два типа самолетов русского производства, в том числе один, предназначенный для непосредственной воздушной поддержки войск на земле. Согласно списку, предоставленному CNN, Украина пригласила по 36 самолетов.

По словам высокопоставленного оборонного чиновника, последний из пакетов помощи в размере $350 млн, утвержденных в конце февраля, уже поступил в Украину за последние несколько дней, тогда как следующие два пакета на общую сумму $1 миллиард уже начали поступать.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая военным дополнительная помощь, скорее всего, не будет включать танки и самолеты.

"С точки зрения логистики это очень сложно, как с бронетехникой, так и с самолетами. Мы прекрасно понимаем, что он просит. Оборудование, которое мы считаем самым ценным на данный момент, - это ракеты, которые они могут использовать для самозащиты", - сказал Джонсон.