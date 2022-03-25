Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина просит США в разы увеличить поставки Javelin и Stinger – CNN

Пятница, 25 марта 2022, 01:18

В обновленном списке военных нужд, переданном Украиной Соединенным штатам, резко увеличен запрос на ракеты Javelin и Stinger.

Как сообщает "Европейская правда", с обновленным списком удалось ознакомиться CNN.

Издание отмечает – украинцы подали подобные списки и в предыдущие недели, но недавний запрос отражает растущую потребность в американских зенитных ракетах Stinger и противотанковых ракетах Javelin — Киев утверждает, что ей срочно нужно по 500 этих систем ежедневно.

Как отмечается, это "на сотни больше", чем спрашивало ранее. Издание напоминает, что за первые недели войны США и союзники передали Украине около 17 тысяч противотанковых и 2 тысяч зенитных ракет.

В списке, предоставленном CNN, приведено несколько других неотложных потребностей, в частности: самолеты, ударные вертолеты и зенитные системы, в частности - С-300.

В документе перечислены два типа самолетов русского производства, в том числе один, предназначенный для непосредственной воздушной поддержки войск на земле. Согласно списку, предоставленному CNN, Украина пригласила по 36 самолетов.

По словам высокопоставленного оборонного чиновника, последний из пакетов помощи в размере $350 млн, утвержденных в конце февраля, уже поступил в Украину за последние несколько дней, тогда как следующие два пакета на общую сумму $1 миллиард уже начали поступать.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что  новая военным дополнительная помощь, скорее всего, не будет включать танки и самолеты.

"С точки зрения логистики это очень сложно, как с бронетехникой, так и с самолетами. Мы прекрасно понимаем, что он просит. Оборудование, которое мы считаем самым ценным на данный момент, - это ракеты, которые они могут использовать для самозащиты", - сказал Джонсон. 

Темы: СШАоружиевойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Следующий раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет в Турции

фото300 пар обуви на берегу Дуная: в Будапеште почтили память убитых в Драмтеатре Мариуполя

Ни одна страна мира не признает так называемые "референдумы" на Донбассе, организованные Россией - МИД

Херсонцы снова собрались на митинг против оккупации: россияне применили газовые гранаты - СМИ

Зеленский дал интервью российским СМИ

Львовская нефтебаза тоже полностью уничтожена российской ракетой – ОГА

Все новости...
США
Нуланд: США рассматривают, какие новые системы предоставить Украине
США примут до 100 тысяч беженцев из Украины
США по-прежнему выступают против предоставления Украине истребителей - CNN
Последние новости
19:00
Кинопремия Оскар-2022: где и в который час будут транслировать награждения
18:56
Близкого к Медведчуку политтехнолога Погребинского обыскали, но не задерживали
18:38
Северское направление: ВСУ уничтожили колонну оккупантов и захватили технику
18:33
Все, что путин делает с Украиной, ему позволяет мир – Михаил Ткач
18:20
"Укрзализныця" запускает в Киеве полноценный кольцевой маршрут электрички
18:11
Освобождение Тростянца: ВСУ сообщили о самоубийстве одного командира РФ и увольнении другого
18:03
В Ирландии поддержка вступления в НАТО выросла до рекордного уровня после нападения РФ на Украину
17:55
Следующий раунд переговоров между Украиной и РФ пройдет в Турции
17:47
Россия запустила около 70 ракет по Украине 26 марта, долетело 8 – The Insider
17:42
Папа Римский призвал остановить войну, пока она не уничтожила человечество
Все новости...