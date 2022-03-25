МЗС: Росія поширює фейк, нібито на Рівненській АЕС утримують російських атомників
РФ поширює дезінформацію в МАГАТЕ про нібито утримування російських атомників на Рівненській АЕС.
Джерело: МЗС України
Дослівно: "Міністерство закордонних справ України зазначає таке. Жодних російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС не було і немає. Четверо озброєних громадян РФ супроводжували вантаж елементів ядерного палива, що прибув на атомну станцію до 24 лютого 2022 року. З моменту прибуття вантажу зазначені особи забезпечували його охорону до завершення розвантаження відповідно до умов контракту.
Після передачі вантажу українській стороні 23 березня роззброєні російські громадяни покинули територію Рівненської АЕС".
Деталі: Як зазначається, зараз росіяни перебувають в готелі за власною волею і наразі не висловлюють бажання повертатися до Росії.
У разі зміни планів російських громадян, українська сторона готова їм посприяти в поверненні до РФ відповідно до існуючих процедур.