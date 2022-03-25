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МЗС: Росія поширює фейк, нібито на Рівненській АЕС утримують російських атомників

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 березня 2022, 01:00

РФ поширює дезінформацію в МАГАТЕ про нібито утримування російських атомників на Рівненській АЕС.

ДжерелоМЗС України

Дослівно: "Міністерство закордонних справ України зазначає таке. Жодних російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС не було і немає. Четверо озброєних громадян РФ  супроводжували вантаж елементів ядерного палива, що прибув на атомну станцію до 24 лютого 2022 року. З моменту прибуття вантажу зазначені особи забезпечували його охорону до завершення розвантаження відповідно до умов контракту. 

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Після передачі вантажу українській стороні 23 березня роззброєні російські громадяни покинули територію Рівненської АЕС".

Деталі: Як зазначається, зараз росіяни перебувають в готелі за власною волею і наразі не висловлюють бажання повертатися до Росії. 

У разі зміни планів російських громадян, українська сторона готова їм посприяти в поверненні до РФ відповідно до існуючих процедур.

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Теми: РосіяАЕСРівненська область
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