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МИД: Россия распространяет фейк, якобы на Ровенской АЭС удерживают российских атомщиков

Анастасия КалатурПятница, 25 марта 2022, 01:00

РФ распространяет дезинформацию в МАГАТЭ о якобы содержании российских атомщиков на Ровенской АЭС.

Источник: МИД Украины

Дословно: "Министерство иностранных дел Украины отмечает следующее. Никаких российских специалистов-атомщиков на Ровенской АЭС не было и нет. Четверо вооруженных граждан РФ сопровождали груз элементов ядерного топлива, прибывшего на атомную станцию ​​до 24 февраля 2022 года. С момента прибытия обеспечивали его охрану до завершения разгрузки в соответствии с условиями контракта.

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После передачи груза украинской стороне 23 марта разоруженные российские граждане покинули территорию Ровенской АЭС".

Детали: Как отмечается, сейчас россияне находятся в отеле по собственной воле и пока не выражают желания возвращаться в Россию.

В случае изменения планов российских граждан, украинская сторона готова им помочь в возвращении в РФ в соответствии с существующими процедурами.

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Темы: РосcияАЭСРовенская область
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