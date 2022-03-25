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Японія внесла в санкційний список ще 25 росіян і понад 80 організацій

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 березня 2022, 03:30
Японія внесла в санкційний список ще 25 росіян і понад 80 організацій
ФОТО: GETTY

Японія заморозить активи ще 25 росіян і заборонить експорт до 81 російської організації.

Джерело: Al Jazeera з посиланням на міністерство закордонних справ Японії, Reuters

Деталі: Цей крок було зроблено після заяви прем’єра Фуміо Кісіди щодо того, що Японія зробить кроки, щоб позбавити Росію статусу найбільшого сприяння в торгівлі та заборонити внутрішнім біржам криптовалюти проводити транзакції з організаціями, що знаходяться під санкціями.

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Що передувало: 24 березня Кісіда заявив, що подумає над подальшими санкціями проти Росії, а також над додатковою гуманітарною допомогою Україні на додачу до допомоги у розмірі 100 млн доларів, про яку він оголосив раніше.

Теми: санкціїРосіяЯпонія
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