Япония внесла в санкционный список еще 25 россиян и более 80 организаций

Япония заморозит активы еще 25 россиян и запретит экспорт в 81 российскую организацию.

Источник: Al Jazeera со ссылкой на министерство иностранных дел Японии, Reuters

Детали: Этот шаг был сделан после заявления премьера Фумио Кисиды относительно того, что Япония предпримет шаги, чтобы лишить Россию статуса наибольшего содействия в торговле и запретить внутренним биржам криптовалюты проводить транзакции с находящимися под санкциями организациями.

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Что предшествовало: 24 марта Кисида заявил, что подумает о дальнейших санкциях против России, а также о дополнительной гуманитарной помощи Украине в дополнение к помощи в размере 100 млн долларов, о которой он объявил ранее.