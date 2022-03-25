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Япония внесла в санкционный список еще 25 россиян и более 80 организаций

Анастасия КалатурПятница, 25 марта 2022, 04:30
ФОТО: GETTY

Япония заморозит активы еще 25 россиян и запретит экспорт в 81 российскую организацию.

Источник: Al Jazeera со ссылкой на министерство иностранных дел Японии, Reuters

Детали: Этот шаг был сделан после заявления премьера Фумио Кисиды относительно того, что Япония предпримет шаги, чтобы лишить Россию статуса наибольшего содействия в торговле и запретить внутренним биржам криптовалюты проводить транзакции с находящимися под санкциями организациями.

Что предшествовало: 24 марта Кисида заявил, что подумает о дальнейших санкциях против России, а также о дополнительной гуманитарной помощи Украине в дополнение к помощи в размере 100 млн долларов, о которой он объявил ранее.

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Темы: санкцииРосcияЯпония
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