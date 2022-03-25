ЄС зобов’язався допомогти Україні у відновленні і створює для цього спеціальний фонд

Лідери країн – членів Євросоюзу – зобов’язалися підтримати Україну і допомогти у відновленні після війни.

Джерело: висновки саміту ЄС

Деталі: У 8-му пункті висновків ідеться про те, що, зважаючи на руйнування та величезні втрати, яких Україна зазнала внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду на невідкладні потреби.

А після завершення війни – допомогти у відбудові країни.

З метою допомоги Європейська Рада невідкладно розпочинає підготовку створення Трастового фонду солідарності в Україні.

ЄС "закликає Комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи", – ідеться в повідомленні.

Крім того, Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України.