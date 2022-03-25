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ЕС обязался помочь Украине в восстановлении и создает для этого специальный фонд

Ольга ГлущенкоПятница, 25 марта 2022, 04:11
ЕС обязался помочь Украине в восстановлении и создает для этого специальный фонд
фото: Getty Images

Лидеры стран – членов Евросоюза – обязались поддержать Украину и помочь в восстановлении после войны.

Источник: выводы саммита ЕС

Детали: В 8-м пункте выводов говорится, что, учитывая разрушения и огромные потери, которые Украина понесла в результате российской военной агрессии, ЕС обязуется оказывать поддержку украинскому правительству на неотложные нужды.

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А после завершения войны – помочь в восстановлении страны.

В целях помощи Европейский Совет безотлагательно начинает подготовку создания Трастового фонда солидарности в Украине.

ЕС "призывает Комиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине осуществить необходимые реформы", – говорится в сообщении.

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Кроме того, Европейский Совет призывает своевременно организовать международную конференцию по сбору средств в рамках Трастового фонда солидарности Украины.

Темы: ЕСУкраинавойна
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