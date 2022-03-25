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ЄС виступив з вимогою до Росії припинити війну проти України

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 березня 2022, 05:37
ФОТО: GETTY

Європейська рада закликає Росію гарантувати гуманітарні коридори та доставку гуманітарної допомоги до Маріуполя та інших міст, що знаходяться в облозі.

Джерело: висновки Європейської ради

Дослівно: "Росія спрямовує удари по цивільному населенню та завдає ударів по цивільних об'єктах, включаючи лікарні, медичні установи, школи та притулки. Ці військові злочини мають бути негайно припинені. Винні та їхні спільники будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права.

Облога Маріуполя та інших міст України, а також відмова у гуманітарному доступі з боку російських збройних сил є неприйнятною. Російські сили повинні негайно забезпечити безпечні шляхи до інших районів України, а також доставку гуманітарної допомоги до Маріуполя та інших міст, що знаходяться в облозі".

Деталі: Єврорада також закликає Росію повністю дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права, і вимагає, щоб Росія негайно припинила війну і вивела свої війська та техніку з України та поважала її територіальну цілісніст та суверенітет, і закликає всі країни приєднатися жо санкцій проти РФ.

Зазначається, що має бути забезпечена безпека українських АЕС, зокрема за підтримки МАГАТЕ.

Теми: війнаЄС
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