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ЕС выступил с требованием к России прекратить войну против Украины

Анастасия КалатурПятница, 25 марта 2022, 05:37
ФОТО: GETTY

Европейский совет призывает Россию гарантировать гуманитарные коридоры и доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие находящиеся в осаде города.

Источник: выводы Европейского совета

Дословно: "Россия направляет удары по гражданскому населению и наносит удары по гражданским объектам, включая больницы, медицинские учреждения, школы и приюты. Эти военные преступления должны быть немедленно прекращены. Виновные и их сообщники будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

Осада Мариуполя и других городов Украины, а также отказ в гуманитарном доступе со стороны российских вооруженных сил неприемлем. Российские силы должны немедленно обеспечить безопасные пути в другие районы Украины, а также доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие находящиеся в осаде города".

Детали: Евросовет также призывает Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному праву, и требует, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела свои войска и технику из Украины и уважала ее территориальную целостность и суверенитет, и призывает все страны присоединиться к санкциям против РФ.

Отмечается, что должна быть обеспечена безопасность украинских АЭС, в частности, при поддержке МАГАТЭ.

Темы: войнаЕС
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