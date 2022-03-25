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Байден планує зустрітися з українськими біженцями в Польщі

Євген КізіловП'ятниця, 25 березня 2022, 05:27
Байден планує зустрітися з українськими біженцями в Польщі
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден під час візиту до Польщі цього тижня хоче зустрітися з біженцями з України.

Джерело: заява Байдена на пресконференції в Брюсселі, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Я планую побачити цих людей, і я сподіваюся, що я зможу зустрітися з ними".

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Деталі: Він зазначив, що з міркувань безпеки не може говорити, де саме в Польщі він очікує поспілкуватися з українськими біженцями, однак висловив сподівання, що "побачиться з багатьма з них".

Нагадаємо: Президент США після зустрічей у четвер в Брюсселі зі світовими лідерами у форматах НАТО, ЄС і G7 планує відвідати з візитом Польщу.

Очікується, що там він зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою та обговорить питання щодо спільного реагування на гуманітарну кризу, а також інші наслідки війни РФ в Україні.

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Теми: БайденбіженціПольщаУкраїна
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