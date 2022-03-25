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Байден намерен встретиться с украинскими беженцами в Польше

Евгений КизиловПятница, 25 марта 2022, 05:27
Байден намерен встретиться с украинскими беженцами в Польше
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден во время визита в Польшу на этой неделе хочет встретиться с беженцами из Украины.

Источник: заявление Байдена на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Я планирую увидеть этих людей, и я надеюсь, что я смогу встретиться с ними".

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Детали: Он отметил, что из соображений безопасности не может говорить, где именно в Польше он ожидает пообщаться с украинскими беженцами, однако выразил надежду, что "увидится со многими из них".

Напомним: Президент США после встреч в четверг в Брюсселе с мировыми лидерами в форматах НАТО, ЕС и G7 планирует посетить с визитом Польшу.

Ожидается, что там он встретится с президентом Анджеем Дудой и обсудит вопросы совместного реагирования на гуманитарный кризис, а также другие последствия войны РФ в Украине.

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Темы: БайденбеженцыПольшаУкраина
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