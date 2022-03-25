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На 25 березня погодили 2 гуманітарні коридори

Ірина БалачукП'ятниця, 25 березня 2022, 09:28
На фото – евакуація мешканців Луганської області 19 березня. Фото ДСНС

25 березня мають запрацювати два гуманітарні коридори – з міст Маріуполь і Мелітополь до міста Запоріжжя.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Пряма мова Верещук: "На сьогодні погоджено 2 гуманітарних коридори. З міста Маріуполь до міста Запоріжжя для тих, хто виїжджатиме на власному транспорті. Та з міста Мелітополь до Запоріжжя".

Деталі: Також, за її словами, запланована централізована евакуація маріупольців на автобусах з Бердянська.

Верещук повідомила, що 48 автобусів зараз стоять на в’їзді до Бердянська. Влада веде перемовини, щоб окупаційні війська їм нарешті дозволили проїхати. Після проходження блокпосту, автобуси відразу будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію.

Місце збору у Бердянську: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

На в’їзді до Бердянська також стоїть бензовоз. Після його допуску в місто маріупольці зможуть дозаправити власний транспорт на заправках, що знаходяться на проспекті Східний, 4а та вулиці Мелітопольське шосе, 87б.

ВІДЕО ДНЯ

Жителів Мелітополя, які хочуть евакуюватися, чекають біля пожежної частини №9.

Автобуси для евакуації та гуманітарним вантажем зранку заїхали в місто і після розвантаження гуманітарної допомоги будуть подані до місця зборів.

Теми: МаріупольМелітопольевакуаціявійна
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