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На 25 марта согласовали 2 гуманитарных коридора

Ирина БалачукПятница, 25 марта 2022, 09:28
На фото – эвакуация жителей Луганской области 19 марта. Фото ГСЧС

25 марта должны заработать два гуманитарных коридора – из городов Мариуполь и Мелитополь в город Запорожье.

Источник: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

Прямая речь Верещук: "На сегодняшний день согласованы 2 гуманитарных коридора. Из города Мариуполь в Запорожье для тех, кто будет выезжать на собственном транспорте. И из города Мелитополь в Запорожье".

Детали: Также, по ее словам, запланирована централизованная эвакуация мариупольцев на автобусах из Бердянска.

Верещук сообщила, что 48 автобусов сейчас стоят на въезде в Бердянск. Власти ведут переговоры, чтобы оккупационные войска наконец-то разрешили им проехать. После прохождения блокпоста автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию.

Место сбора в Бердянске: спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27.

На въезде в Бердянск также стоит бензовоз. После его допуска в город мариупольцы смогут дозаправить собственный транспорт на заправках, находящихся на Восточном проспекте, 4а и улице Мелитопольское шоссе, 87б.

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Жителей Мелитополя, желающих эвакуироваться, ждут у пожарной части №9.

Автобусы для эвакуации и с гуманитарным грузом с утра въехали в город и после разгрузки гуманитарной помощи будут поданы к месту сбора.

Темы: МариупольМелитопольэвакуациявойна
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