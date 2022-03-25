Уночі над Одещиною збивали ворожі дрони – речник оперштабу

В ніч на п'ятницю 25 березня українські військові збивали ворожі безпілотники над Одещиною.

Джерело: речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram

Пряма мова: "Ніч в Одесі та області загалом пройшла спокійно. Звичайно звечора та трошки вночі наші хлопці з Сил оборони позбивали дрончиків - інші полетіли ховатися. Хай сховаються вже нарешті назавжди".

Реклама:

Деталі: Кількість збитих БПЛА ворога Братчук не вказує.

Що передувало: За даними Повітряних сил України, 24 березня російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість наростили присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.