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Ночью над Одесщиной сбивали вражеские дроны – спикер оперштаба

Валентина РоманенкоПятница, 25 марта 2022, 08:33

В ночь на пятницу, 25 марта, украинские военные сбивали вражеские беспилотники над Одесщиной.

Источник: спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь: "Ночь в Одессе и области в целом прошла спокойно. Конечно, вечером и немного ночью наши ребята из Сил обороны сбили дрончиков - другие полетели прятаться. Пусть спрячутся уже наконец-то навсегда".

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Детали: Количество сбитых БПЛА противника Братчук не указывает.

Что предшествовало: По данным Воздушных сил Украины, 24 марта российские оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины, нарастив присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки.

Темы: Одесская областьвойна
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